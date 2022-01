Le fameux arrêté royal du 23 décembre en prend plein la figure ces derniers temps. Et ce n’est peut-être pas fini…

La semaine dernière, c’est la culture qui criait victoire à la suite de son recours au Conseil d’État et de la réouverture des salles de spectacles et de cinémas.

La culture a introduit un autre recours, plaidé ce vendredi, pour faire sauter la jauge de maximum 200 personnes par jour dans le public. On attend toujours l’arrêté mais il y a déjà une petite victoire. À l’audience, l’avocat du gouvernement a précisé que la jauge maximale de 200 devait être entendue " par événement par jour " et non strictement "par jour". Question d’interprétation…

Deux autres arrêtés du Conseil d’État sont tombés ce vendredi. Les salles de billard et de snooker/billard réclamaient, à leur tour, la suspension de l’arrêté royal du 23 décembre.