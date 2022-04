Entre des pizzas contaminées par une bactérie et la suspicion de salmonelles dans du chocolat concernant de célèbres marques, les alertes sanitaires s’enchaînent. Ce lundi, l’Afsca a alerté sur la présence de salmonelles dans certains produits de la marque Ferrero. L’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a ainsi demandé aux Belges de ne pas consommer des chocolats Kinder, et plus précisément des lots de Kinder Surprise, Schoko-Bons ou Kinder Mini Eggs. La salmonellose est une infection d’origine alimentaire très courante causée par les bactéries appartenant au genre "Salmonella".