Tom Guillaume et Frédéric Chardon

Les ministres PS, Écolo et Groen ont menacé de quitter la majorité fédérale mais le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration n’a pas dévié de sa ligne : pas de régularisation collective pour les grévistes de la faim de l’église du Béguinage à Bruxelles.Sammy Mahdi (CD&V) semble avoir eu gain de cause puisque le dossier a désormais entamé une désescalade politique. Il revient sur ces semaines de grande tension.

La pression a été forte. Avez-vous été tenté de céder à l’un ou l’autre moment, d’accepter une régularisation ?