En moins de 48 heures, plus de 8 000 places d’accueil ont été rendues disponibles par les communes et les particuliers pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Cet élan de solidarité est le fruit d’une campagne lancée par Sammy Mahdi (CD&V). À travers les hashtags #PlaceDispo et #PlekVrij, le secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations a encouragé les gouverneurs, les communes et les habitants à libérer des lieux pour les Ukrainiens fuyant les bombes qui s’abattent sur leur pays. Une campagne lancée sur Twitter qui a, pour le moment, rencontré davantage de succès en Flandre, sans doute parce que le réseau social est plus utilisé au nord qu’au sud du pays. Quoi qu’il en soit, c’est un chiffre énorme que le secrétaire d’État considère comme "très réconfortant".

Cette opération de solidarité vise à répondre à un potentiel afflux massif de réfugiés. Pour l’heure, il est encore trop tôt pour déterminer quel nombre de nouveaux venus la Belgique va connaître. "Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils sont autour des 800 000 à avoir quitté l’Ukraine. Environ 100 000 Ukrainiens quittent le pays chaque jour. Dans les demandes d’asile, on constate qu’il y en a plus que les mois précédents. Au mois de février, près de 150 personnes ont voulu mettre en ordre leur droit de séjour. Mais cela ne veut pas dire qu’elles venaient directement d’Ukraine. C’était peut-être des personnes qui étaient déjà en Belgique et qui maintenant rentrent dans les procédures", explique Sammy Mahdi qui rappelle que les Ukrainiens ne doivent pas demander l’asile, mais simplement faire une déclaration d’arrivée.