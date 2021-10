Depuis deux mois, le nombre de demandes d’asile concernant des personnes originaires d’Albanie connaît une forte augmentation. En août ils étaient 72 ; et en septembre, 88. Depuis le début de l’année, 412 Albanais ont demandé l’asile dans notre pays, ce qui fait de l’Albanie l’un des cinq pays pour lesquels la Belgique reçoit le plus de candidatures, avec l’Afghanistan, la Syrie, la Palestine. Cependant, les ressortissants de ce pays ont très peu de chances de voir leur requête aboutir. En 2019, seuls 28 dossiers ont abouti sur un total de 621. En 2020, 7 demandes ont abouti. Et en 2021, seulement 6.

