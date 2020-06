Le président du PS propose un gouvernement de, sans la N-VA, ni Ecolo.

Un clivage traverse le parti socialiste : faut-il gouverner le pays avec la N-VA ou préférer les élections ? Paul Magnette, président du PS, et Conner Rousseau, leader des socialistes flamands, viennent de sortir de leur chapeau une troisième voie inattendue : une majorité relative. Cette coalition ne compterait que 71 sièges sur 150, contre 38 actuellement. Le PS, le SP.A et le CDH viendraient renforcer le MR, l’Open VLD et le CD&V.