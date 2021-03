"C'est scandaleux! Je ne comprends pas que l'on ait décidé que les maternelles resteront ouvertes alors que c'est là qu'il y a le plus de dangers de contamination. C'est en maternelle que les contacts sont les plus étroits!", réagit Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement.

"En fait, cela montre qu'on considère vraiment les maternelles comme un service de garderie!"

Quant à la suspension des cours en présentiel dans le primaire et le secondaire dès lundi prochain, Joseph Thonon juge que cette décision était "nécessaire" à la lumière de la situation sanitaire.

A ses yeux, il sera toutefois "impossible" pour les écoles d'organiser cet enseignement à distance "en deux jours seulement".

Le comité de concertation a décidé mercredi de suspendre tous les cours en présentiel dès lundi prochain jusqu'au 19 avril dans les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, tout en laissant les classes maternelles ouvertes.

La ministre de l'Education Caroline Désir fera d'ailleurs le point ce mercredi à 16h00 avec les acteurs de l'enseignement pour évoquer la mise en oeuvre des décisions prises ce mercredi par le Codeco.

La Ligue des familles comprend la nécessité d'un effort collectif

La fermeture des écoles est une mesure difficile mais nous comprenons la nécessité de l'effort collectif, a exprimé mercredi la Ligue des familles par la voix de son directeur général, Christophe Cocu. "Mais nous demandons la réouverture des écoles après les vacances de Pâques. Il est plus facile de prolonger une mesure que d'y mettre un terme, nous l'avons constaté lors de la fermeture des écoles l'an dernier. Personne n'aurait imaginé que ça dure si longtemps", a précisé M. Cocu.

Face à cette situation, la Ligue des familles rappelle aux parents la possibilité de recourir au chômage temporaire pour fermeture d'école, c'est une mesure bien nécessaire même si, selon la Ligue, le dispositif n'est pas parfait en raison d'une perte de rémunération significative. "C'est la solution quand les parents n'ont pas d'autres solutions. L'employeur ne peut pas dire non. Et nous rappelons par ailleurs que faire garder les enfants par les grands-parents n'est pas une option", a encore précisé M. Cocu.

En début de semaine, la Ligue des familles rappelait aussi la nécessité de permettre aux parents confrontés à l'annulation de stages lors des vacances de printemps de pouvoir bénéficier également du chômage temporaire.

En revanche, M. Cocu et la Ligue des familles se réjouissent quant au fait que les plus jeunes enfants, en crèche et en maternelles, puissent poursuivre leur vie aussi normalement que possible étant donné qu'ils ne sont pas concernés par la fermeture des écoles.

L'enseignement fondamental communal attend des éclaircissements de la ministre Désir

Le conseil de l'enseignement des communes et des provinces (CECP), qui représente les pouvoirs organisateurs des écoles primaires communales, attend une série de réponses de la ministre Caroline Désir après la décision du Codeco de suspendre dès lundi les cours en présentiel en primaire, alors que les maternelles resteront, elles, ouvertes. "Nous sommes très surpris par les annonces qui ont été faites", réagit Philippe Barzin, secrétaire général du CECP, interrogé par Belga.

Celui-ci attend à présent des clarifications de la ministre Désir sur l'organisation de l'enseignement en distanciel dans le primaire, et ce pour une semaine seulement. "Ca va être difficilement jouable", prédit-il.

Si les cours sont suspendus dès la semaine prochaine, des garderies devraient toutefois être assurées dans les écoles primaires, ce qui va également mettre un poids sur les directeurs d'école, selon le CECP.

Celui-ci se dit aussi étonné que le Codeco ait décidé de maintenir les écoles maternelles ouvertes alors que c'est là que le taux d'absentéisme des enseignants est le plus fort. "Les profs de maternelles vont être encore plus fachés!".

"Un sentiment d'échec" pour la CSC-Enseignement

La CSC-Enseignement a confié mercredi sa déception mais aussi son incompréhension après les décisions du Comité de concertation. "Mon sentiment est un sentiment d'échec", a réagi Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC-Enseignement, interrogé par Belga.

"On a tout fait pour maintenir les écoles ouvertes ces dernières semaines. Les profs se sont adaptés, et au dernier moment, ils doivent opérer un virage à 180 degrés et passer en distanciel".

M. Lahaye dit aussi ne pas comprendre que les maternelles restent ouvertes alors que c'est là que les contacts entre élèves et enseignants sont les plus étroits.

"Les retours qui nous reviennent du terrain des enseignants du maternel, c'est: 'Mais pour qui nous prennent-ils?'", confie le secrétaire général de la CSC-Enseignement.

Celui-ci attend à présent des éclaircissements de la ministre Caroline Désir sur l'opérationnalisation d'un enseignement qui doit passer en distanciel dès lundi pour les primaires et toutes les secondaires. "Les enseignants ne vont avoir que deux jours pour réorganiser leurs cours...", s'inquiète M Lahaye.

La FEF se dit inquiète pour les étudiants

La décision du Comité de concertation de suspendre les cours en présentiel de tous les niveaux d'enseignement, y compris supérieur, du 29 mars au 2 avril, inquiète la Fédération des étudiants francophones. "Quatre-vingts pour cent des étudiants nous disent être en détresse psychologique en raison de l'énorme manque de contact social. On est donc très inquiets pour nos étudiants aujourd'hui, qui doivent retourner en distanciel", déplore mercredi la présidente de la FEF, Chems Mabrouk. À cette détresse psychologique s'ajoute le décrochage scolaire, qui s'élève à 60% selon les données de la fédération. "Cette décision va laisser des séquelles", pointe Chems Mabrouk.

La Fédération des étudiants francophones se mobilisait par ailleurs ce même jour pour réclamer à la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny des mesures contre la précarité étudiante, accentuée par la crise sanitaire.