Le niveau de pouvoir fédéral devrait pouvoir obliger les Wallons à apprendre le néerlandais." Cette déclaration nous vient de Sammy Mahdi. Dans un entretien accordé à La Libre et à La DH, le secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations, également candidat à la présidence du CD&V, juge en effet "scandaleux" que l’apprentissage du flamand ne soit pas obligatoire dans l’enseignement francophone. Une réalité qui met en danger, selon lui, la possibilité d’avoir "un terrain commun" entre le nord et le sud du royaume.

En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), l’apprentissage du néerlandais comme seconde langue n’est effectivement obligatoire qu’à Bruxelles, dans les communes de la périphérie et dans les communes proches de la frontière linguistique.