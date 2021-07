"Actuellement, les perspectives sont fondamentalement bonnes par rapport à l'épidémie."

L'institut continuera cependant à publier ses rapports sur l'évolution de l'épidémie sur son site web. "Si nécessaire nous reviendrons ponctuellement ou structurellement", a précisé Antoine Iseux, porte-parole du Centre de crise, "mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire."

"Ce virus ne disparaîtra pas", a souligné Yves Van Laethem, pour qui le vaccin reste le moyen de sortir de la crise. "Il va continuer à nous protéger contre les formes les plus graves de la maladie, celles qui vont vous affecter, mais celles qui vont affecter aussi nos systèmes de santé et la structure socio-économique de notre pays." "La Belgique est actuellement dans le trio de tête de la vaccination en Europe et parmi les pays les plus performants au niveau mondial", a-t-il remarqué, confiant.