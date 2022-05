"Pour les oiseaux qui se nourrissent d’insectes comme les merles et les étourneaux, c’est une période compliquée. Idem pour les hérissons qui sont nombreux à souffrir de déshydratation et à avoir faim. À cause de la sécheresse, ils ne parviennent pas à gratter le sol et ne trouvent plus les limaces et escargots dont ils se nourrissent. Et si la sécheresse perdure, c’est toute la faune sauvage qui va en pâtir", alerte Juliette Economides, gérante du Creaves (Centre de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage) d’Andenne. Les hirondelles, qui ont besoin de boue pour construire leur nid, souffrent aussi de la conjoncture. "En période de sécheresse, il faut absolument penser aux animaux sauvages en mettant dans le jardin des coupelles d’eau pour les oiseaux et pour les hérissons. Il faut aussi veiller à ce que les mares et étangs soient sécurisés car de nombreux animaux risquent de s’y noyer en cas d’absence de dispositif leur permettant de sortir de l’eau", prévient la spécialiste.