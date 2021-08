En Wallonie, 80% des citoyens âgés de 18 ans et plus sont désormais vaccinés en première dose et 77% en vaccination complète. Les personnes concernées par la séance de rattrapage auront la possibilité de se présenter dans un des 11 centres de vaccination mobilisés à cet effet, avec ou sans rendez-vous.

La liste des centres concernés sera consultable très prochainement sur le site jemevaccine.be.