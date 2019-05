Avec 52 tués dans des accidents de la route par million d’habitants, la Belgique stagne à la peu enviable 18e place (sur 31) des pays européens. Principalement en raison du comportement des hommes au volant qui sont près de quatre fois plus nombreux que les femmes à décéder sur nos routes.

Ainsi, en 2017, on a constaté 95,7 décès masculins par million d’habitants contre 28,6 seulement chez les femmes. "Il appert toutefois qu’au cours des 10 dernières années, la sécurité routière chez les hommes en Belgique s’est améliorée plus nettement (-42 % de tués sur les routes) que chez les femmes (-28 % de tuées sur les routes)", précise le rapport de l’Institut Vias.

Quant à l’âge des victimes, on constate en Belgique, tant pour les hommes que pour les femmes, un pic de décès entre 15 et 34 ans, qui commence un peu plus tôt chez les femmes et qui dure un peu plus longtemps chez les hommes. Chez ces mêmes hommes, la proportion de tués diminue au fur et à mesure que l’âge augmente. À l’inverse, chez les femmes, on observe un second pic entre 65 et 84 ans. Une tendance également observée dans les autres pays européens.