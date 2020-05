À l’issue du CNS, de nombreux scénarios ont été mis sur la table. Voici quelques réponses.

L’élargissement des contacts sociaux, dès ce dimanche 10 mai, a été salué de toutes parts. Mais certains se posaient déjà des questions concernant les modalités pratiques. Qui pourrait voir qui et comment ? Porte-parole de Sophie Wilmès, Steve Detry commente : "Il est impossible de résumer tous les scénarios possibles et imaginables mais il faut respecter deux règles clefs : on peut recevoir au maximum quatre personnes et n’aller soi-même que dans un autre foyer. Le but est de limiter les foyers de contamination."

Nous avons toutefois tenté de répondre à ce sacré casse-tête.

La famille Dupondt reçoit la Famille Durant, dimanche. Les Durant pourront-ils à leur tour recevoir les Dupondt la semaine suivante ?

La communication du CNS a été claire : les quatre personnes doivent toujours être les mêmes. Mais le CNS ne précise pas si c’est toujours au même endroit. Les Durant pourront donc aussi recevoir les Dupondt.

Je reçois Thierry, Vincent et Alexis chez moi dimanche. Puis-je recevoir Nawal lundi ?

Au total, je ne rencontrerai que quatre personnes. Donc oui. Je pourrais même rencontrer les quatre personnes séparément, sur quatre jours.

Je reçois Thierry, Alexis et Vincent dimanche. Lundi, ce dernier peut-il recevoir Alexis et Thierry ?

Non. Même si Vincent ne rencontre que trois personnes au total, Alexis et Thierry auraient visité deux foyers différents. Ce qui est interdit. Vincent pourra en revanche recevoir sa sœur.

Cinq personnes composent mon foyer. Puis-je rendre visite à ma maman dimanche ?

Le CNS a précisé que chaque foyer pourra accueillir à son domicile au maximum quatre personnes. Au sens strict de la loi, une famille de cinq membres ne pourra rendre visite à personne. "Par contre, cette famille pourra bien recevoir jusqu’à quatre personnes chez elle", précise Steve Detry.

Je suis invité chez mes beaux-parents, qui ont aussi invité mon beau-frère. Puis-je ensuite inviter mes parents chez moi ?

Le CNS a été clair. C’est quatre personnes différentes maximum. La réponse est donc non puisque j’aurai déjà vu trois personnes. Il faudra donc faire un choix.

Je suis grand-père. Puis-je voir mon fils, sa femme et leurs deux enfants, ainsi que ma fille, son compagnon et leurs deux enfants ?

Non. On arriverait à huit personnes différentes. C’est douloureux mais il faudra faire un choix.

Je suis veuf. Puis-je recevoir mes trois enfants Jean, Julie et Jonathan, ainsi que les deux enfants de Julie ?

Non, car on arriverait à cinq personnes reçues à mon domicile. En revanche, Julie pourrait m’inviter avec Jean et Jonathan. Pour les familles recomposées, il faudra aussi faire des choix.