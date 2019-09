Le conseil d’entreprise devrait acter la chute de la filiale belge de Thomas Cook.

Les événements s’enchaînent et vont toujours dans le même sens, malheureusement. Depuis lundi matin et l’annonce de la faillite de la maison-mère de Thomas Cook, l’espoir s’est réduit à néant du côté des syndicats. Le conseil d’entreprise qui se tient en ce moment à Gand devrait acter la faillite de la filiale belge de Thomas Cook, malgré un discours rassurant encore ce lundi. “La situation a beaucoup changé depuis lundi matin, regrette Els De Coster, pour la CGSLB. La direction nous avait demandé plus de temps pour trouver de nouveaux partenaires ou des solutions pour continuer les activités du groupe en Belgique. Nous avons accepté à la condition que les employés ne travaillent pas gratuitement depuis lundi.”

Dans un premier temps, la direction indiquait avoir des liquidités disponibles, mais Brussels Airlines a prouvé le contraire en annulant des vols pour cause d’arriérés. “La direction nous a semble-t-il menti et cela n’augure rien de bon pour la suite, souffle Els De Coster. Nous n’avons plus vraiment confiance et les différents scénarios mis sur la table lundi par la direction disparaissent les uns après les autres. Nous comprenons qu’il faut du temps pour se retourner, mais les employés ne peuvent pas travailler gratuitement si les comptes sont bloqués.”

Il n’existe donc plus qu’un mince espoir pour les 600 employés belges du groupe. “C’est le scénario le plus probable et c’est difficile de rassurer les gens.”

Après le conseil d’entreprise qui a débuté à 15h, une assemblée se tiendra avec les employés du groupe pour faire part des dernières nouvelles.