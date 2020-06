Yves Coppieters, professeur en santé publique à l'ULB, était invité sur le plateau de la RTBF ce dimanche.

Alors que l'on s’apprête à vivre la phase 3 du déconfinement, Yves Coppieters s'est montré rassurant: "Sur un plan sanitaire, on est dans les bonnes conditions pour continuer le déconfinement. Les chiffres restent positifs au niveau des indicateurs épidémiologiques."

Néanmoins, il a tenu à rappeler qu'il faut conserver les gestes barrières: "Il y a encore besoin de faire des efforts de prudence. Si on veut éteindre une fois pour toutes cette épidémie, et c’est possible d’ici fin juin de le faire, il faut qu’on garde ces gestes barrières et être capable de maîtriser les nouveaux foyers. Si on fait un effort, on va passer l'été dans d'autres conditions, beaucoup plus favorables."