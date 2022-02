Après des semaines de négociations, la Vivaldi a accouché en pleine nuit d’un accord sur la réforme du marché du travail. Vers 3 h du matin, le septet fédéral a validé 35 mesures qui devraient permettre aux employeurs et aux salariés de bénéficier d’un cadre législatif plus adapté aux nouvelles réalités du monde du travail. "La période covid nous a forcés à travailler d’une manière plus flexible pour essayer de mieux combiner notre vie professionnelle et notre vie privée. Ça a mené à de nouvelles formes de travail", a expliqué le Premier ministre mardi matin en conférence de presse.

L’objectif poursuivi par l’adoption de ces mesures, commencée dans la foulée du conclave budgétaire d’octobre 2021, est d’augmenter le taux d’emploi en Belgique. Mieux encadrer les nouvelles formes de travail, c’est rendre l’emploi plus attractif et, dans l’idéal du gouvernement De Croo, d’atteindre un taux d’emploi de 80 % en 2030. Pour l’heure, la Belgique n’est qu’à 71,4 %, ce qui est encore loin des Pays-Bas (82,6 %) ou de l’Allemagne (80,2 %). Mais c’est déjà une amélioration de 1 % vis-à-vis de la situation d’avant la crise. "La progression de l’emploi des femmes, en particulier, a été plus forte, avec une augmentation de près de 2 %. Cela se traduit par 47 000 chômeurs de moins par rapport à la période précédant la crise sanitaire", s’est félicité le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS).