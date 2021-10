Sur l’emploi, il y a des mesures importantes annoncées et renvoyées à la concertation sociale, comme la semaine de quatre jours et le travail de nuit dans l’e-commerce. Vous assumerez si les partenaires sociaux ne s’accordent pas ?

" On s’est bien mis d’accord sur la méthode. La possibilité qu’un employeur et un employé puissent se mettre d’accord sur comment ils organisent le temps de travail, je trouve cela moderne. On casse aussi la vision très classique qui consiste à opposer automatiquement employés et employeurs. Cette vision repose sur une confiance partagée. Les partenaires sociaux ont les connaissances pour affiner le travail. Ils sont capables d’y arriver. Mais, s’ils n’y arrivent pas, le gouvernement le fera lui-même. C’est comme ça qu’on a fonctionné pour l’accord interprofessionnel (AIP).