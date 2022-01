S'il n'a pas neigé partout dans l'Est du pays, une quinzaine de centimètres de neige recouvrent le sol de certains centres, ce qui permet à sept d'entre eux d'ouvrir. Il s'agit des centres du Signal de Botrange, du Mont Spinette, de Herzebösch, de Worriken et de Losheimergraben, indique l'agence du tourisme de l'Est du pays sur son site internet. Il est possible d'y pratiquer le ski de fond mais seules quelques pistes sont tracées. Au Mont Spinette, en plus du ski de fond, il est possible de faire une randonnée en raquettes. A Ovifat, les pistes de ski alpin et de luge sont ouvertes mais, la qualité de la poudreuse ne permet pas d'en profiter.