Le collège des procureurs qui s'est à nouveau réuni aujourd'hui le préconise, tout comme il préconise une souplesse sur la présence des magistrats. Les greffiers qui ne disposent pas d'ordinateurs portables sont dispensés selon les cas. Pour les affaires civiles, la présence de l'avocat suffira.

Le collège demande également d'assurer une bonne hygiène des locaux (entretien régulier, etc)

Contacté par nos soins, le bâtonnier Michel Forges qui a également pris connaissance de ces recommandations de son côté, estime que ces mesures sont adaptées à la situation de la justice belge. "Même si ces mesures ne sont pas générales et qu'elles dépendront de chaque situation, j'estime qu'elles sont bonnes et non abusives. Fermer les tribunaux n'aurait pas été la solution. Nous comptons sur le bon sens de chacun".