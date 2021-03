Le 28 décembre, une lueur d’espoir se lisait sur les visages des résidents de quatre maisons de repos du pays : ce sont eux qui avaient été sélectionnés pour recevoir les premières injections de vaccins en Belgique. Plus de deux mois plus tard, on aurait pu espérer qu’une grande partie de la population ait également reçu, si pas les deux doses des précieux vaccins, au moins la première.

Mais à la date de lundi, seuls 307 749 citoyens avaient été entièrement vaccinés, selon les chiffres fournis quotidiennement pas l’institut Sciensano. Soit moins d’un résident belge sur 40. Ceux qui ont reçu la première dose sont à peine plus nombreux : 495 090 personnes l’ont reçue. Soit un Belge sur 20.