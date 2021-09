Sexe, drogue et négligence du Covid Safe Ticket: que s’est-il passé lors du festival belge “Voodoo Village” qui a rassemblé plus de 10.000 personnes ? BelgiqueExclusif Ludovic Jimenez © VOODOO FESTIVAL

Contaminations suite à l'événement, récits effarants et sentiment d’insécurité: de nombreux témoins rapportent des failles dans l’encadrement et l’organisation du festival qui s’est tenu à Grimbergen. Sophie Rohonyi (Défi) interpellera la ministre de l’intérieur à la Chambre. Mise au courant des faits qui se sont produits en marge du festival, la députée compte en effet interpeller la ministre Verlinden lors de la prochaine commission Covid, en vue de “donner plus de moyens aux organisateurs lors des contrôles du Covid Safe Ticket”. Du côté des organisateurs du festival, on assure que tout a été fait pour respecter les mesures sanitaires. (...)