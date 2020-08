"Les autres mesures prises jeudi n’entrent en vigueur qu’au 1er septembre. On a donc fait un effort pour le secteur des commerces qui est sous pression. Il faut quand même laisser du temps aux commerçants afin qu’ils se préparent à ces changements de restrictions", se justifie-t-on au CNS. Une façon aussi, peut-être, d’éviter un rassemblement massif de la population dans les magasins et donc potentiellement d’une circulation accrue du virus. " Cet assouplissement de la mesure est tout de même une bouffée d’oxygène en plus pour les commerçants qui ont été frappés durement, comme tous les secteurs pendant la crise ", conclut le CNS.