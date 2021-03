Vous avez remarqué que les hommes politiques de tous bords la jouent plus discret depuis le début de la semaine. La douche froide déclenchée par le Codeco de vendredi dernier a calmé leurs ardeurs et mis leurs revendications en sourdine. Dommage car, au vu des chiffres depuis huit jours, la décision de ne rien décider s’apparentait à un mouvement de panique. Depuis que cette tendance positive se confirme, les multiples secteurs à l’arrêt ou sous cloche font à nouveau entendre leur voix. Avec raison. En espérant que cette huitaine ne va pas enterrer le catalogue des "bonnes intentions". À savoir augmenter la bulle extérieure (les images de rassemblements sous un soleil généreux prouvent qu’elle s’autoexplose…) et remettre les élèves et étudiants dans les classes. Ce serait un début.