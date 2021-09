Une séquence de l'émission K2 Zoekt K3 (qui vise à trouver un troisième membre pour le groupe K3), diffusée en début de semaine par la chaîne flamande Studio 100, a fait couler beaucoup d'encre dans le nord du pays et a déclenché la colère de Dries Van Langenhove (Vlaams Belang).

En cause ? L'audition d'Emma Wagemans, au cours de laquelle la jeune femme explique être transsexuelle et "être née en tant que Geert". Emma Wagemans livre son témoignage poignant, expliquant avoir été énormément harcelée quand elle était jeune. "Après l'école, je suis allée dans ma chambre et j'ai pu mettre une robe et être moi-même". La jeune femme explique ensuite souhaiter que son parcours puisse inspirer les plus jeunes.

"Cela me rend tellement malade"

Une déclaration inadmissible pour Dries Van Langenhove, qui a réagi sur Twitter après la parution de plusieurs articles dans la presse néerlandophone. "Inspirer les enfants à faire quoi ?", écrit-il. "Qu'ils obtiennent de l'attention et des applaudissements s'ils subissent une mutilation chirurgicale de leur corps biologiquement parfaitement sain ? Qu'ils soient applaudis par leurs idoles et les médias s'ils prennent un traitement hormonal qui les rend infertiles et dépressifs ?"

Des propos graves aussitôt dénoncés par plusieurs internautes. "Cela me rend tellement malade", écrit l'une d'entre eux. "L'empathie n'est pas dans votre dictionnaire", pointe cet autre internaute, avant de continuer : "Pas de VB en 2024 non plus".

"Se plier à la woke mania"

Mais le fondateur de Schild&Vrienden ne s'est pas arrêté là. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, l'homme politique revient sur ce thème et multiplie les propos transphobes. Selon lui, l'histoire d'Emma est un mauvais exemple pour les jeunes, dénonçant l'attitude des médias. "Si l'on veut être applaudi par les médias et devenir célèbre, il faut mutiler son corps biologiquement parfaitement sain", affirme-t-il, ajoutant que Studio 100 recherche la diversité afin de "se plier à la woke mania".

La vidéo a depuis été supprimée de la chaîne Youtube par DGP Media, qui détient le groupe VTM, suite à un problème de droits d'auteurs. Un court extrait de l'audition d'Emma lors de l'émission K2 Zoekt K3 était en effet présent dans la vidéo.

De son côté, Emma a réagi aux déclarations de Dries Van Langenhove dans une vidéo humoristique postée sur TikTok dans laquelle la jeune femme fait mine de prendre des notes lorsque l'homme politique explique comment devenir célèbre et passer à la télévision. "J'en prends note, Dries", plaisante-t-elle en commentaire de la publication.