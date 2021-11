Paul Magnette a provoqué un tremblement de terre politique mardi en déclarant que l’obligation vaccinale pour tous était "la seule manière d’arriver un jour à mettre fin à cette épidémie" de coronavirus.

Bien que le Premier ministre ait déclaré que c’était "une fausse bonne idée", certains partenaires de la Vivaldi ne sont pas opposés à cette proposition, mais tous répondent qu’il est impossible de donner une réponse immédiate. "Ecolo a toujours eu comme position de laisser la liberté de choix. Ce que l’on ne veut pas, c’est une société divisée. On ne veut pas opposer les gens. Si un débat doit avoir lieu sur la vaccination obligatoire, on est tout à fait d’accord pour avoir cette discussion, mais il faut que ce soit une décision éclairée. Il faut un avis juridique et un avis scientifique", déclare-t-on au cabinet de Georges Gilkinet, vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité.