Le personnel soignant s’apprête à vivre un week-end éprouvant dans tout le pays. Un médecin hospitalier témoigne de ses craintes.

Depuis quelques jours, c’est le branle-bas de combat au sein du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Ce dernier fait partie des deux hôpitaux de référence pour accueillir les patients contaminés par le Covid-19 en Belgique (avec l’hôpital d’Anvers).

Il dispose donc de toute l’expertise et du soutien nécessaires pour garantir les meilleurs soins. Toutefois, avec la cadence qui s’intensifie et l’afflux de patients qui augmente chaque jour, la pression se fait ressentir auprès du personnel hospitalier. Henri (prénom d’emprunt), normalement affecté au service de cardiologie, raconte son nouveau quotidien, chamboulé et beaucoup plus lourd ces derniers jours.

(...)