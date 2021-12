Un nouveau comité de concertation se réunit ce mercredi sur les coups de 14 heures pour évoquer l’épidémie de coronavirus en Belgique et surtout l’incertitude autour du variant Omicron. Car si le variant Delta perd peu à peu du terrain, son remplaçant est en train de s'installer très rapidement.

On fait le point avec Jean-Christophe Renauld, immunologue et prorecteur à la recherche de l’UCLouvain.



Les Pays-Bas remettent en place un confinement. Toutefois, la situation belge est assez différente. Quelles différences majeures existe-t-il ?

"L’état de la pandémie dans nos deux pays est assez comparable pour ce qui concerne le nombre d’infections, qui diminue, et la fréquence du variant omicron, qui augmente. La principale différence est que la Belgique est plus avancée pour le nombre de personnes qui ont reçu l’injection de rappel du vaccin. Il semble que la Belgique dispose également de plus de lits de soins intensifs. Le système de santé des Pays-Bas est donc un peu plus à risque d’être fragilisé par une nouvelle vague d’infections."

(...)