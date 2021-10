Alexander De Croo réunit le Kern pour des discussions budgétaires décisives ce week-end.

Des discussions budgétaires décisives doivent avoir lieu ce week-end dans ce que certains partis qualifient de "conclave budgétaire en forme de moment de vérité pour la Vivaldi". A u 16, on tempère. Le but n’est pas d’accoucher ce week-end mais de fournir une trajectoire budgétaire qui entre dans les clous de la commission européenne en date du 15 octobre, et avant cela, pour le discours du 12 octobre. "Le but n’est pas d’enfermer tout le monde comme pour élire un nouveau pape", prévient une source fédérale. Il apparaît douteux qu’une solution se dégage déjà ce week-end. Reste que ces prochains jours seront décisifs. "Il y a un momentum à saisir. C’est maintenant qu’on doit faire les choix sur l’ambition du gouvernement et ses marqueurs", pointe un écologiste. Le gouvernement travaille sur un accord à quatre piliers : budget, relance/transition énergétique, emploi et inondations.

(...)