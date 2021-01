“Si on ne change rien, on atteindra l’immunité collective en septembre 2024”: notre stratégie vaccinale vivement critiquée Belgique Ludovic Jimenez © BELGA

Selon Jean-Christophe Renauld, immunologue et prorecteur à la recherche de l'UCLouvain, le principal défi actuel réside dans la capacité des firmes pharmaceutiques à produire rapidement le vaccin en quantités suffisantes. Mais des solutions existent pour aller plus vite, selon la députée Catherine Fonck, qui presse le gouvernement de revoir sa stratégie, en s'inspirant notamment de ce qui se fait au Danemark et en Allemagne.