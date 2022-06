De nombreux internautes ont cru halluciner vendredi matin en lisant le tweet de Sarah Schlitz (Ecolo), un tweet qui prétendait vouloir administrer les rapports humains de façon extrême.

"Si vous voulez vraiment être sûrs du consentement de votre partenaire : il existe un formulaire disponible dans les 3 langues et sur papier carbone sur mon site web. Merci de vous munir de votre numéro national", a tweeté jeudi soir secrétaire d’Etat à l’égalité des genres et des chances et à la diversité. Un message qui était accompagné... d'un formulaire à remplir pour effectuer les constats à l'amiable des accidents d'automobile.

Ce tweet faisait suite à un précédent portant sur le code pénal sexuel. "À partir d'aujourd'hui, le consentement ne peut plus être déduit de l’absence de résistance de la victime de viol: quand c’est pas oui c’est non. Point."

L'élue fédérale s'était-elle fait hacker son compte? C'est le sentiment que cela donnait. Mais ce n'était pas le cas.

Contacté, le cabinet de la secrétaire d'Etat nous avoue qu'il s'agissait... d'une blague. "Nous reçevons de nombreux messages du style "Ah, mais avec le nouveau Code pénal sexuel il va falloir signer un contrat avec chaque rapport sexuel, etc.". L'idée était "d'envoyer une réponse marrante aux trolls de Twitter."

Une blague qui, au vu des commentaires, n'a pas du tout été comprise comme telle et qui risque davantage de faire un bad buzz qu'autre chose...