Le MR a dénoncé avec vigueur le choix fait par la secrétaire d'État à l'Égalité des genres, Sarah Schlitz (Ecolo). Mme Haouach porte le foulard islamique. Ce faisant, pour les libéraux francophones, elle ne respecte pas la neutralité que l'on doit attendre d'un représentant du gouvernement. Une décision non concertée, ont-ils déploré. Et, mercredi, le député Denis Ducarme a annoncé qu'il ne s'estimait plus lié par la solidarité de majorité à l'égard de Mme Schlitz.

Pourtant, ce jeudi, en comité ministériel restreint dans lequel le MR est représenté, aucun ministre n'a remis en cause la désignation de Mme Haouach décidée il y a plusieurs mois, a fait remarquer M. De Croo à la députée Darya Safai (N-VA) qui l'interrogeait sur ce point.

Le Premier ministre a vanté les qualités professionnelles de Mme Haouach, diplômée avec grande distinction de l'école Solvay. "Elle a un cv en béton", a-t-il souligné. Et le libéral flamand d'ajouter: "Du point de vue du gouvernement, elle a les connaissances et l'expérience nécessaires pour exercer cette fonction".

En matière de neutralité, le chef du gouvernement a rappelé la ligne qui était suivie: aucun signe convictionnel ne peut être porté par les agents en contact avec le public.