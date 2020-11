"Ils sont hurluberlus, du style : ils vont nous mettre des puces dans les bras." Mais elle relativise à propos de ces "haters". "Quand tu as des vidéos vues parfois par 300 000 personnes, tu as forcément ton lot de tarés !" L’animatrice de RTL, suivie par plus de 330 000 personnes, avait même été traitée de "collabo" lors du premier confinement car elle renseignait la police sur les adresses de soirées clandestines. "Peu importe le sujet que tu abordes, aussi futile ou important soit-il, il y aura toujours un lot de débiles derrière pour venir commenter." Encore plus en période Covid. "Les gens sont frustrés, en ont ras-le-bol et arrivent à saturation, explique celle qui a refusé un partenariat avec Dubaï. En solidarité pour ceux qui me suivent, je ne vais pas aller me pavaner sur mes réseaux alors qu’on est en plein confinement ici et que certaines personnes sont dans la merde."

Jill, par contre, fait la promotion d’une application contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire sur Instagram. Bodyguard permet en effet de "filtrer tes messages haineux de façon à ce que tu ne tombes pas dessus. Ils sont automatiquement supprimés."