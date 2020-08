Les entrepreneurs Bart Deconinck, Rudi De Kerpel, Philip Nichelson, Tanguy Van Quickenborne, Tom De Bruyckere et Patrick Vermaerke réclament une indemnisation d'un euro symbolique. Ils ont fait appel à l'avocat Walter Damen.

"Avec la régularité d'une horloge, Van Ranst diffuse lui-même des informations et des conseils dans les médias et via Twitter, avant même que le gouvernement ne les ait communiqués", dénonce Rudi De Kerpel. Selon les entrepreneurs, son appel à ne pas se rendre à Anvers a eu "des conséquences désastreuses pour l'économie locale".

Dans une réaction, le virologue parle d'une "campagne de dénigrement d'inspiration politique". Il ne pense pas qu'un procès aura lieu.