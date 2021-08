L’adolescent de 17 ans qui s’est noyé ce jeudi à Ostende ne savait pas nager et s’est probablement retrouvé en difficulté à cause du courant, indique le parquet de Flandre occidentale.

Tout indique qu’il s’agit d’un malheureux accident. En conséquence, aucune autopsie ne sera pratiquée. Le jeune homme originaire d’Uccle s’était rendu jeudi à Ostende avec des amis. L’adolescent a probablement été surpris lorsque l’eau est devenue soudainement plus profonde, et aurait été surpris par le courant. Après quatre heures de recherches, le corps sans vie a été retrouvé non loin de l’endroit où il a été aperçu la dernière fois.

À la suite de drame, l’intercommunale de sauvetage de la côte (IKWV) rappelle les règles de base de la baignade. "La mer et la plage offrent beaucoup de divertissements, mais sont aussi susceptibles d’engendrer des situations dangereuses. Il est donc important que chaque touriste soit bien informé sur les endroits de baignade autorisés, sur la signalisation maritime et les consignes en cas de disparition d’enfants."

L’intercommunale précise qu’il est fortement déconseillé de se baigner près des brise-lames et des structures dangereuses et que les personnes qui ne savent pas nager aillent dans l’eau jusqu’à hauteur des genoux. "Les parents sont principalement responsables de la sécurité de leurs enfants. Surveillez bien vos enfants pendant une journée à la plage. Pour éviter de perdre son enfant, des bracelets gratuits sont disponibles. Vous pouvez marquer le nom de l’enfant et de votre numéro de téléphone portable."