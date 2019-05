Belgique Après une réunion en commission paritaire entre la direction et les syndicats de skeyes (ex-Belgocontrol) ce vendredi matin, un accord a été conclu afin de s'extirper du conflit social qui perturbe le contrôleur aérien, et donc le trafic, depuis le mois de février. Il s'agit du troisième accord social en trois ans.

L'ACV-Transcom, principal syndicat au sein de l'entreprise, ne soutient pas le texte, annonce quant à lui Kurt Callaerts, responsable général pour le secteur.

De son côté, la direction annonce que "l’accord définit, entre autres, le travail et les services de nuit à CANAC (Approach et Area Control Center) ainsi que dans les tours. D’un côté, il répond aux préoccupations exprimées au sein de ces unités en matière d'organisation du travail et assure, d’un autre côté, que des mécanismes soient instaurés pour garantir la continuité du service. L’accord comprend, entre autres, les mesures suivantes :

Pour les contrôleurs aériens d’une unité qui effectuent un nombre minimal de services de nuit par an, une réduction du temps de travail de 35 heures à 32 heures est prévue pour CANAC et à 30 heures pour Liège, où deux fois plus de services de nuit sont prestés.

Les services de nuit sont raccourcis de 10 heures à 8 heures.

La prime pour les services de nuit est adaptée.

Un dispositif de stand-by est mis en place pour les services de nuit, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Un système d'enregistrement du temps de travail est mis en place.

"L'élaboration concrète d'un certain nombre de mesures sera définie en détail lors de consultations ultérieures avec les représentants des organisations syndicales", détaille le communiqué que nous avons reçu.

Mais en l'absence du soutien du principal syndicat, il est difficile de dire, pour le moment, que la situation de crise qui dure depuis plus de trois mois soit résolue.

Plus d'information à venir.