La SNCB et le gestionnaire du rail, Infrabel, ont annoncé mercredi devant la commission Infrastructure de la Chambre 46 mesures pour améliorer la ponctualité des trains à court terme. Les responsables de ces deux sociétés étaient invités à s'exprimer sur le problème de la ponctualité, tombée à 87,2% en 2018, un plus bas en cinq ans. La compagnie ferroviaire SNCB avance 21 mesures dans son plan d'actions. Une attention particulière va être portée au premier départ des trains. Le pourcentage des trains partis à temps stagne à 97%. "Une amélioration est possible en simplifiant le processus de préparation", selon la SNCB.

Chez Infrabel, quinze mesures figurent dans le plan. La société va par exemple installer des caméras de surveillance supplémentaires aux passages à niveau critiques afin de pouvoir intervenir plus rapidement en cas d'incidents et équiper les locomotives de systèmes qui peuvent détecter les problèmes aux caténaires. Infrabel teste également pendant cette période hivernale un produit qui doit empêcher la formation de gel sur les caténaires.

A cela s'ajoutent dix mesures communes. Infrabel et la SNCB entendent ainsi s'attaquer en urgence à la ponctualité sur deux axes wallons: la dorsale wallonne et la ligne Binche-Turnhout. Elles vont également effectuer ensemble des "tests de robustesse" afin de pouvoir mesurer l'impact des travaux programmés.

Après ces mesures à court terme, un programme commun d'amélioration de la ponctualité ("punctuality improvement program") a été rédigé pour la période 2019-2022.