La CGSP-Cheminots a claqué la porte des négociations pour la conclusion d'un projet d'accord social 2020-2022 au sein du groupe SNCB, a annoncé vendredi le syndicat socialiste, au lendemain d'une réunion du Comité de pilotage réunissant direction et syndicats. La porte semble toutefois rester ouverte pour de nouvelles négociations en septembre. "(...) face aux principales préoccupations du personnel en matière d'emploi, de bien-être au travail et de pouvoir d'achat, la direction des chemins de fer belges propose une nouvelle hausse de productivité foncièrement disproportionnée", dénonce le président de la CGSP-Cheminots, Pierre Lejeune, cité dans un communiqué.

"La direction veut que l'accord social soit budgétairement neutre. En gros, ce sont les cheminots qui doivent financer eux-mêmes une augmentation du pouvoir d'achat par une augmentation de la productivité", explique le président de la CGSP-Cheminots, contacté par l'agence Belga. Une piste qui aurait été évoquée pour augmenter la productivité serait la suppression de jours fériés extra-légaux ou la suppression du régime de 36 heures par semaine.

Le responsable syndical regrette aussi que la direction ne garantisse pas à ce stade des mesures linéaires pour l'ensemble des travailleurs, ce qui risquerait de miner le statut de cheminot.

"Dans ces conditions, nous avons décidé de ne plus négocier sur cette base inacceptable", ajoute Pierre Lejeune.

Le syndicat socialiste entend maintenant "informer largement" les cheminots de la réalité des propositions de la direction et donne rendez-vous à la rentrée pour envisager "au sein de ses instances, la riposte efficace à élaborer dès la rentrée de septembre."

Une nouvelle réunion du Comité de pilotage est prévue début septembre à laquelle le président de la CGSP-Cheminots compte bien se rendre.

La CSC-Transcom déplore également que la direction ne soit prête à accepter que des mesures neutres sur le plan budgétaire et que la seule façon d'augmenter le pouvoir d'achat passe par une plus grande la productivité.

"Au vu des efforts importants, demandés par le gouvernement et consentis par le personnel en termes de productivité ces dernières années, et au regard duquel aucune compensation en termes de pouvoir d'achat n'avait été accordée dans le protocole d'accord social précédent; au vu de l'engagement du personnel pour les voyageurs et pour les Chemins de fer belges; au vu des grandes difficultés quotidiennes que les cheminots connaissent, dues au manque structurel de personnel, l'ACV/CSC-Transcom juge cela insuffisant et a demandé à la direction de revoir sa copie", souligne le syndicat chrétien dans un communiqué.

"Un document plus complet, avec des mesures quantifiées pour le personnel, notamment en termes de pouvoir d'achat, de bien-être et de recrutement a été demandé. Les Chemins de fer belges sont disposés à envisager des alternatives et de nouvelles réunions sont prévues en septembre", ajoute le syndicat.

Du côté de HR-Rail, l'employeur du personnel de la SNCB et d'Infrabel, on confirme la tenue de discussions sur un projet d'accord social mais on se refuse à commenter l'état des négociations. Celles-ci n'en seraient qu'à leurs débuts et devraient en principe se poursuivre en septembre.

En 2016, la conclusion d'un précédent accord social s'était notamment accompagnée de la suppression de deux jours fériés extra-légaux (les 2 et 15 novembre).