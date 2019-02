Belgique Si le nombre d’accidents sur les passages à niveau a sensiblement diminué en 2018, ils provoquent toujours autant de décès.

Ce jeudi, Infrabel, la société qui gère l’infrastructure ferroviaire, dressait le bilan 2018 des accidents et incidents aux passages à niveau belges. Et coïncidence macabre : une jeune ado a été mortellement fauchée le jour même sur un passage à niveau de Pont-à-Celles.

La présentation avait lieu à Milmort (Herstal), sur le site de l’un des principaux chantiers de suppression de passage à niveau en cours en Wallonie. En effet, Infrabel est occupé depuis l’automne 2018 à construire un pont et deux couloirs sous voies qui permettront, début 2020, de supprimer deux passages à niveau supplémentaires sur la ligne 34 (Liège-Hasselt).

Jean-François Lenaers est ingénieur pour Infrabel au service d’ouvrages d’art, et depuis l’automne 2018, il travaille d’arrache-pied sur ce chantier. "La suppression de passages à niveau implique de lourds travaux de génie civil quand on est amené à construire des passages sous les voies comme ici. Ces travaux sont considérables et représentent un budget d’environ 3 millions d’euros, et devraient se terminer au printemps 2020."

(...)