L’objectif du gouvernement est clair : réduire, d’ici 2030, de minimum 25 % les inégalités de santé entre les personnes les plus favorisées et les moins favorisées en matière d’espérance de vie en bonne santé. Autre mission, réduire le taux de mortalité évitable de 15 %, et revenir dans le "top 10" européen en ce qui concerne le nombre d’années de vie en bonne santé, tout en garantissant une très bonne accessibilité et une bonne couverture.