La European Cancer Organisation estime que 4 patients sur 10 ont connu des retards de traitement durant la crise en Belgique.

De nombreux établissements hospitaliers belges sont de nouveau contraints de reporter les soins réguliers et non urgents. Mais parfois aussi des soins plus sensibles. "Pour les personnes atteintes d’un cancer, la crise sanitaire est un véritable calvaire. On craint d’ailleurs que des milliers de décès supplémentaires puissent être constatés dans les années à venir", indique Lore Decoster, chef clinique du département de cancérologie de la UZ Brussel et membre du conseil d’administration de la European Cancer Organisation.