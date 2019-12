De la farine ? Du riz ? De la purée ?" À chaque réponse positive, Steph glisse les denrées dans le sac de la sexagénaire qui lui fait face. "Du lait ? Non ? Je crois qu’on a fait le tour." Elle embrasse son interlocutrice et reprend son petit rituel avec la personne suivante. À quelques pas de là, sa collègue Sonia accueille une autre bénéficiaire. "Comme tu es belle, cette nouvelle coupe te va à ravir !" Deux fois par semaine, les deux Bruxelloises organisent des distributions de colis alimentaires, via leur association Soleil d’hiver. Elles assurent ainsi des repas à 120 familles de Woluwe-Saint-Lambert.

(...)