On l’a assez répété : il est important de s’hydrater et d’éviter l’extérieur aux heures les plus chaudes. On le sait aussi, les personnes les plus fragiles sont les seniors et les enfants. Tout en voulant protéger ces petits derniers, certains parents commettent inconsciemment des erreurs qui peuvent mettre en danger leur progéniture.

Promener bébé en poussette par exemple comporte quelques risques à ne pas négliger. On veut l’aérer le matin ou en fin de journée sans toujours songer à le protéger des rayons UV. "On se dit que l’enfant est dans sa poussette et qu’il est donc protégé mais ce n’est pas le cas. Même allongé dans son landeau, un bébé peut souffrir de coups de soleil. Et avec ces périodes de chaleur intense, ce n’est pas toutes les deux heures qu’il faut étaler de la crème sur son enfant mais bien plus souvent. Je dirais qu’il ne faut pas hésiter à le faire toutes les heures. C’est vraiment très important", insiste Claude Parmentier, infirmière au centre des grands brûlés de Neder-over-Heembeek et présidente de l’ASBL Pinocchio, l’association qui vient en aide aux enfants atteints de brûlures.

Pas plus tard que ce mardi, une fillette de trois ans a été admise à Neder-over-Heembeek pour des cloches au niveau des épaules. "Elle devra sans doute être traitée pendant plusieurs jours même si elle a pu quitter l’hôpital avant d’autres examens complémentaires", précise encore Claude Parmentier avant de mettre en garde face à un autre danger : celui de couvrir la poussette d’un drap dans l’espoir d’éviter les rayons du soleil.

Les barbecues qui tournent mal

"La température grimpe directement de plusieurs degrés. On pense bien faire en protégeant son enfant mais c’est l’inverse qui se produit. On provoque un effet type serre dans la poussette", précise encore l’infirmière du centre des grands brûlés qui ajoute faire face cet été à un nombre important de brûlés… au barbecue. "On a beaucoup plus de victimes que les années précédentes. Les gens utilisent des activateurs et cela tourne mal. Sans compter les enfants victimes des chaleurs du barbecue parce qu’ils s’en approchent et que le gril se situe juste à leur hauteur."

Des accidents domestiques comme on les appelle, si vite arrivés. Quelques secondes d’inattention suffisent. Mieux vaut donc déterminer par exemple un périmètre autour du feu, interdit d’accès aux plus petits.