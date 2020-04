L'Union wallonne pour la protection animale (UWPA) lance mercredi un appel aux dons afin de soutenir les refuges durant la crise.

Si celle-ci perdure, 70% des associations ne pourraient selon elles tenir que quelques mois.

Plus de 20% des associations chiffrent leur perte financière à plus de 20.000 euros et 42% entre 3.000 et 20.000 euros. "Les associations de protection animale vivent exclusivement de dons, de l'accueil du public et d'évènements. Suite aux mesures de confinement, le public ne se déplace plus dans les refuges, à l'exception de quelques adoptants potentiels", s'inquiète l'UWPA. Les 27 associations et refuges wallons membres, eux, continuent à prendre soin des animaux en détresse durant la crise. L'UWPA regrette par ailleurs que les associations wallonnes ne sont pas subventionnées "et ne peuvent prétendre à aucune aide 'Covid-19', contrairement aux refuges bruxellois et aux centres équestres wallons". Elle lance mercredi un appel aux dons, qui sera relayé également sur les réseaux sociaux.