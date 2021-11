Selon une équipe de chercheurs de l’UCLouvain, la meilleure option reste la troisième dose via les vaccins actuels et ce malgré l’apparition du variant Omicron. Explications.



Un chercheur de l’UCLouvain, David Alsteens, a réussi à visualiser et mesurer, grâce à un microscope à force atomique, la manière dont les mutations modifient les interactions entre le virus et nos cellules. Concrètement, ces variants (dont le variant actuel “omicron”), utilisent des liaisons multiples et plus stables avec nos récepteurs cellulaires, comme des sortes de scratchs, ce qui explique la persistance des variants du covid. Cette étude UCLouvain est publiée dans la revue scientifique Nature Communication.

Premier constat des chercheurs, la capacité des variants du covid19, et en particulier le nouveau variant omicron, à mieux s’accrocher aux cellules du corps humain, et donc à expliquer la difficulté à s’en défaire. “Concrètement, ils multiplient les petites liaisons sur une plus grande surface et résultat : la liaison « globale » du variant aux cellules est plus stable. « D’un point de vue évolutif, c’est une stratégie qui a tout son sens puisque ces virus sont soumis à de nombreux flux au niveau de l’épithélium respiratoire, le tissu qui recouvre la surface des voies respiratoires », explique David Alsteens, chercheur UCLouvain et coordinateur de l’étude publiée dans Nature Communications.