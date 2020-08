La Première ministre s’exprime sur son rôle pendant la crise du Covid-19. Un interview réalisée par nos confrères de La Libre Belgique.

Comment sont les rapports entre les politiques et les virologues ?

"Il n’y a pas les politiques qui ont tort et les virologues qui ont raison. Ou l’inverse. Il n’y a pas un parti courageux et les autres non. Il y a des personnes qui doivent faire face, chacun à leur niveau, partout, dans les maisons de repos, les hôpitaux, etc. Tous ceux qui sont restés sur la brèche. Chacun fait ce qu’il peut avec ses armes. Était-ce facile ? Non. Est-ce que tout le monde a joué le jeu ? Je ne le pense pas non plus. Mais moi je retiens que la plupart des gens ont fait ce qu’il fallait."

(...)