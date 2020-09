Le gouvernement Wilmès prolongé ? "Je demande que vous appliquiez le règlement" Belgique M.R. Le mandat de Sophie Wilmès devrait être prolongé de 15 jours. Même si l'idée ne fait pas l'unanimité. © BELGA

La séance plénière de la Chambre s'annonce houleuse, ce jeudi 17 septembre. La Première ministre, Sophie Wilmès (MR), qui devait normalement venir demander la confiance de l'hémicycle a finalement annoncé qu'elle demanderait une prolongation jusqu'au 1er octobre.



La décision fait suite à la contamination au coronavirus du préformateur Egbert Lachaet (Open Vld) et du retard dans les négociations fédérales. En effet, si les discussions semblaient avancer en ce début de mois de septembre en vue de la formation d'une coalition Vivaldi, la mise en quarantaine des sept présidents de parti a mis un frein aux négociations. Mais la volonté de Mme Wilmès de laisser du temps aux différentes formations concernées n'est pas au goût de tous. Le cdH, le PTB, la N-VA et le Vlaams Belang ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils allaient demander à la Première ministre de rendre des comptes.



Les députés ont tout d'abord rendu hommage à Ilse Uyttersprot et à Antoinette Spaak, décédées en août et en septembre. À l'ouverture de la séance, le ton est rapidement monté. Le nationaliste flamand, Peter De Roover, a ouvert les discussions, soulignant son désarroi quant à la volonté de la Première ministre de ne pas demander la confiance à la Chambre. "Je demande que vous appliquiez le règlement et que vous preniez l'initiative pour faire respecter ce règlement", a lancé le député N-VA.