Sophie Wilmès a prêté serment ce mardi en tant que Première ministre.

La Première ministre du gouvernement d'affaires courantes, Sophie Wilmès, a prêté serment ce mardi devant le roi Philippe pour un gouvernement de plein exercice, dont le champ d'action est toutefois limité à la gestion sanitaire et économique de la crise du coronavirus.

La mission de ce gouvernement sera en outre limitée dans le temps: trois mois dans un premier temps, éventuellement prolongeables de trois mois supplémentaires. Pour les autres matières, le gouvernement continue de fonctionner en affaires courantes.

Les autres ministres du gouvernement MR, CD&V et Open Vld prêtaient serment dans la foulée, après quoi Mme Wilmès sollicitera la confiance de la Chambre

Voici la liste des ministres :

Sophie WILMES

Première Ministre, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Koen GEENS

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, et Ministre des Affaires européennes

Alexander DE CROO

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement

David CLARINVAL

Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique

Peter. DE CREM

Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé du Commerce extérieur

Maggie DE BLOCK

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration

Daniel BACQUELAINE

Ministre des Pensions

Marie Christine. MARGHEM

Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable

François BELLOT

Ministre de la Mobilité, chargé de skeyes et de la Société nationale des chemins de fer belges

Denis DUCARME

Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Philippe DE BACKER

Ministre de l'Agenda numérique, des Télécom-munications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord

Nathalie MUYLLE

Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consom-mateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l’Egalité des chances et des Personnes handicapées

Philippe GOFFIN

Ministre des Affaires étrangères et de la Défense