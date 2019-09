La politique, tout comme la nature, a horreur du vide. Charles Michel s’envole le 1er décembre pour la présidence du Conseil européen, Didier Reynders quittera la scène belge pour la Commission européenne (où il pourrait gérer le portefeuille du Budget). Ces départs pourraient laisser le MR exsangue. Mais, en coulisses, la relève s’organise déjà depuis plusieurs semaines.

On l’a écrit, pour la succession de Charles Michel à la présidence du Mouvement réformateur, c’est l’actuel ministre-Président wallon, Willy Borsus, qui tient la corde. Ce week-end, l’agenda des élections internes chez les libéraux a été clarifié : des "présidentielles" seront probablement organisées après la mise en place - imminente - du gouvernement wallon et du gouvernement de la Wallonie-Bruxelles. Pour assurer l’après-Michel et l’après-Reynders, les militants réformateurs devront aussi apprendre à compter avec Sophie Wilmès. L’actuelle ministre fédérale du Budget était déjà citée comme future cheffe de file MR au sein du gouvernement fédéral (vice-Première ministre), elle est désormais citée comme possible Première ministre.

(...)