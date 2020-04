Comment se passe le confinement de la Première ministre ? Les instants avec ses enfants se font rares

Et vous, vous remettrez vos enfants à l'école le 18 mai ? C'est la question des parents qui tourne en boucle en ce moment. Tiens, et ceux de nos politiques retourneront-ils aux cours ? Ceux de Sophie Wilmès, oui.

Ses filles poursuivent l'enseignement à distance en ce moment et feront leur retour sur les bancs de l'école dès que c'est possible. Comment la Première ministre vit-elle ce confinement avec ses enfants ?

"Les instants avec eux se font rares", nous confie-t-elle. "La gestion de la crise demande d'être disponible sept jours sur sept, dès le petit matin jusqu'en fin de soirée. Du coup, même si j'ai la chance de vivre encore sous le même toit que mes enfants, les occasions de passer du temps ensemble sont devenues très rares, et bien sûr, nous manquent. Deux promenades avec eux depuis le début de la crise, quelques repas aussi et des instants volés. Mes enfants sont conscients des enjeux et des responsabilités qui en découlent. Ils sont très compréhensifs et moi je reste focalisée sur l'objectif", termine la Première ministre avant de rejoindre une nouvelle réunion.