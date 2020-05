La Première ministre profitera, elle aussi, de l’ouverture de la possibilité de voir des proches dès ce dimanche

Pourquoi avoir fait votre mea culpa après le dernier CNS ?

"Il y avait une convergence pour dire qu’il y a eu une difficulté dans la communication. Donc il faut le reconnaître et s’adapter. Ce qui est surprenant, c’est qu’on trouve cela si surprenant que je l’ai fait."

Votre cote de popularité fluctue sur un mode "Géniale, nulle, puis de nouveau géniale". Comment vivez-vous cette pression ?

"Il faut écouter la critique quand elle est constructive ou répétitive. Je ne suis pas là pour mesurer mon taux de popularité jour après jour. Je n’ai jamais été fan de l’exposition médiatique, je suis une femme de dossier, une team player."

Les critiques vous touchent ?

"On ne peut jamais dire que ce qu’on dit et écrit à votre sujet ne vous atteint pas. On n’est pas déconnecté de ses émotions. Mais il faut faire la part des choses."

Avez-vous décidé des quatre personnes que vous reverrez à partir de dimanche ?

"C’est une évidence, ce sera ma maman et sa moitié. On n’a pas réfléchi au-delà. Mais on a cette furieuse envie de les revoir. Même de loin ! Il est impératif de garder ses distances, même si on a très envie de les embrasser, de les prendre dans ses bras. Une nouvelle manière d’aimer quelqu’un, c’est garder ses distances pour les protéger."

Beaucoup de parents avec enfants en bas âge doivent retravailler ou ont dû télétravailler depuis le début sans aide. Ne sont-ils pas les oubliés du déconfinement ?

"C’est une réelle difficulté. De manière générale, il y a toujours des pans de la société qui ont plus de difficultés que d’autres. Je l’ai vécu aussi. J’ai quatre enfants. C’est déjà extrêmement difficile de se retrouver avec des enfants en bas âge, combiné au fait que les deux parents travaillent.. D’autant plus si vous ne pouvez pas compter sur l’aide extérieure et que vous devez jongler durant les vacances. C’est vrai que dans la crise du Covid, toute une série de possibilités offertes aux parents ne sont plus là. Comme l’aide d’une voisine. La mienne m’a beaucoup aidée. Ma maman aussi quand les enfants étaient petits. Avec des enfants en bas âge, quand vous êtes confinés 24/24, même si vous pouvez aller faire une balade, ce n’est vraiment pas simple."

Que faire pour soulager ces familles ?

"On a travaillé sur un congé parental corona, qu’on peut prendre sans que cela soit amputé aux autres congés."

On part peut-être sur quatre mois sans solution…

"On verra bien. On a demandé aux écoles d’organiser des garderies. Un groupe de travail planche actuellement, avec les ministres concernés, à la réorganisation et le nouvel accès à toute la société non-profit (ASBL) qui s’organisent dans les maisons de quartiers, les écoles de devoirs. On espère petit à petit rouvrir doucement. Cela figurera dans le prochain rapport du GEES. On rentre dans cette réflexion."

C omment sera l’été 2020, les vacances ?

"Si je le savais, je vous le dirais."